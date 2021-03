In Quirnbach stehen Arbeiten an der Straßenbeleuchtung auf dem Programm. Eigentlich wollte der Ortsgemeinderat Quirnbach in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Förderanträge auf den Weg bringen. Doch daraus wurde nichts.

Die Straßenlaternen sind samt Beleuchtungsnetz Schaltstationen Eigentum der Pfalzwerke – wie in vielen anderen Orten auch. Gleichwohl muss die Kommune die Kosten für einen etwaigen Aus- oder Umbau tragen. Darunter fällt auch die Umrüstung auf LED-Technik. Nur: Die Gemeinde kann dafür keine Förderanträge stellen, weil sie nicht Eigentümerin ist. Allerdings sollten die Anträge bis Ende März gestellt sein, die der Rat um Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel auf den Weg bringen wollte. „Tut mir leid, das wusste ich nicht“, sagte Körbel. Doch noch sei nix verloren. Sie habe sich bereits mit dem Zuschussgeber in Verbindung gesetzt. Ergebnis: Sobald die Besitzverhältnisse eindeutig geklärt seien, könne der Förderantrag nachgereicht werden. Das verschafft dem Rat etwas Zeit.