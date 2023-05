Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch eine Frage- und Antwortrunde scheinen die Wogen zwischen Gemeinderat und Bürgern geglättet: Das Treffen am Samstagnachmittag war nötig geworden, nachdem es heftigen Widerspruch zum Bau eines Mobilfunk-Sendeturms auf dem geplanten Mehrgenerationenplatz gegeben hatte. Kann Merzweiler mit dem Turm nun endlich doch aus dem Funkloch klettern?

Es sieht so aus, dass einem Beschluss für den zwischen 40 und 50 Meter hohen Sendemast nun nichts mehr in den Weg kommen könnte. Rund eine Stunde lang stellte sich der Gemeinderat am Samstagnachmittag