Nach der Schließung des Dorfladens im Kulinarischen Haus vor zweieinhalb Jahren werden die Pläne für ein neues Geschäft allmählich konkreter. Auch Markttage soll es geben.

In dem Gebäude der Kulinarischen Landstraße an der Konkener Hauptstraße plant die Ortsgemeinde nicht nur die Eröffnung eines Ladens, sondern auch die Einrichtung eines sozialen Treffpunkts. Dieser „Dorfgemeinschaftsladen“ soll nach Auskunft von Ortsbürgermeister Christian Gießler zwei zentrale Funktionen erfüllen: Erstens die nachhaltige Sicherstellung der Nahversorgung im Ort, da es derzeit kein Lebensmittelgeschäft im Dorf gibt. Zweitens sei der Laden bewusst als Begegnungsstätte konzipiert, um das Miteinander in Konken zu stärken.

Geplant seien ein elektronisches Zugangssystem sowie ein bargeldloses Kassensystem, um den Einkauf angesichts begrenzter personeller Ressourcen zeitlich flexibel zu ermöglichen. Durch ein digitales Betriebskonzept könnten Öffnungszeiten angeboten werden, die über klassische Ladenzeiten hinausgingen. „Perspektivisch soll der Zugang zum Laden täglich und über weite Teile des Tages möglich sein“, erläutert Gießler. Dies gelte insbesondere an Sonn- und Feiertagen.

Angebot auch durch regionale Betriebe

Was genau angeboten wird, stehe noch nicht fest. Allerdings versuche die Gemeinde, Betriebe aus dem Dorf mit einzubeziehen. Dies sei ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Hierzu würden regionale Direktvermarkter oder landwirtschaftliche Betriebe mit eigenen Produkten angesprochen. Wie früher schon im Haus der Kulinarischen Landstraße soll ein wirtschaftlicher Verein, der maßgeblich von engagierten Bürgern getragen werde, den Betrieb des Ladens sicherstellen, sagt der Ortschef.

Ergänzend sei vorgesehen, auch bezahlte Kräfte einzusetzen. „Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Gewinnerzielung, sondern die langfristige Sicherstellung der Versorgung und der Nutzen für die Gemeinschaft“, betont Gießler. Die Gemeinde setze bewusst auf einen wirtschaftlichen Verein, denn eine GmbH wäre aufgrund begrenzter Umsätze und geringer Gewinnerwartung wirtschaftlich kaum tragfähig. Auch die Gründung einer Genossenschaft sei nicht geplant. Ein wirtschaftlicher Verein muss durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt werden.

Vorgänger-Laden im August 2023 geschlossen

Die Investitionskosten liegen nach Angaben der Ortsgemeinde bei rund 120.000 Euro. Sie umfassen insbesondere Bauarbeiten, die Ladeneinrichtung mit Kühl- und Verkaufstechnik sowie die digitale Infrastruktur mit Zugangssystem und Kassentechnik. Die bestehende Ausstattung werde möglichst weitergenutzt. Einige Einbauten müssten jedoch zurückgebaut oder umfunktioniert werden. Zusätzlich seien Mittel für energetische Maßnahmen sowie für die Gestaltung als Treffpunkt vorgesehen. Die Finanzierung soll vollständig über Fördermittel des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) des Landes erfolgen.

Der Lebensmittelladen im Kulinarischen Haus war 2005 eröffnet und im August 2023 geschlossen worden, da der Betreiberverein Kulinarische Landstraße mit dessen damaligem Vorsitzenden Otto Rubly einen geforderten jährlichen Zuschuss von je 6000 Euro seitens der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan nicht erhalten hatte. Pläne des „Hof am Weiher“ aus Albessen, in den Geschäftsräumen Bio-Lebensmittel zu verkaufen, waren anschließend an fehlenden Zusagen potenzieller Kunden gescheitert.

Markt vor dem Kulinarischen Haus

Die Landwirte aus Albessen haben den Standort allerdings noch nicht ganz aufgegeben. Seit einiger Zeit betreibt der „Hof am Weiher“ auf der Konker Erlenhöhe ein großes Lager mit Verteilzentrum. Nun wurde eine neue Idee für regelmäßige Markttage in Konken geboren. Dabei wolle der Hof aus Albessen zunächst einmal pro Monat Lebensmittel sowie frisches Gemüse und Obst vor dem Kulinarischen Haus anbieten. Start könnte bereits im Juni sein. „Das wäre eine Bereicherung für unser Dorf“, sagte Gießler. Wann der Dorfladen selbst an den Start gehen könnte, ist bislang noch offen.