Der Bund stoppt die Förderung freiwilliger Integrationskurse. Welche Folgen das für die Kreisvolkshochschule hat und warum alle Menschen im Kreis Kusel davon betroffen sind.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beschränkt aus Spargründen den Zugang zu freiwilligen Integrationskursen. In einem Schreiben hat das BAMF mitgeteilt, dass bis auf Weiteres keine Teilnehmer mehr zugelassen werden, für die der Kurs nicht verpflichtend ist. Betroffen sind beispielsweise abgelehnte und geduldete Asylbewerber oder andere, deren Verfahren noch läuft. Darunter fallen auch viele Ukrainer, die ihr Land wegen des andauernden Krieges verlassen haben. Ziel sei es, die Sozialkassen weniger zu belasten, begründet das Bundesinnenministerium die Entscheidung. In Kusel trifft das auf Unverständnis.

Anke Heckmann, Geschäftsleiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Kusel, rechnet mit erheblichen Rückgängen bei den Teilnehmerzahlen. In Kooperation mit dem CJD Kusel veranstaltet die KVHS die (freiwilligen) Integrationskurse, zu denen aktuell 105 Teilnehmer gemeldet sind. Nur fünf von ihnen sind dazu verpflichtet, während ihn alle anderen aufgrund einer Bewilligung besuchen können. Lediglich ein Selbstzahler befindet sich unter den Teilnehmern. Künftig wird das anders aussehen: Nur wer die Verpflichtung zum Kursbesuch hat, wird auch finanziell entlastet.

Weniger Integrationskurse an der KVHS

Das ist für die KVHS bereits jetzt spürbar und schränkt die Planung des Unterrichts erheblich ein. „Bislang fanden im Jahr 2026 zwölf Module statt. Wir rechnen bis Ende des Jahres mit etwa 19 Modulen. Im Jahr davor waren es noch 30“, sagt Heckmann. Im Moment laufen drei Kurse an der Volkshochschule parallel, es gibt eine Warteliste. Wann ein neuer Kurs startet, sei ungewiss, da mindestens 14 Personen angemeldet sein müssten – sonst findet das Angebot nicht statt.

Vorab werden die Interessierten eingestuft, um mögliche Vorkenntnisse berücksichtigen zu können und ein gutes Lernklima zu gewährleisten. Es gibt dabei unterschiedliche Arten von Integrationskursen: die Kurse zur Alphabetisierung, für Zweitschriftlerner, für Menschen, die wenig Lese- und Schreiberfahrung haben und den allgemeinen Integrationskurs. Ein weiteres Problem: Momentan stehen neun Menschen mit einer Verpflichtung auf der Warteliste – innerhalb dieser Gruppe gibt es allerdings ganz unterschiedliche Voraussetzungen.

Fast 3500 Euro für einen kompletten Kurs

Die Integrationskurse gliedern sich in einen Sprach- und einen Orientierungsteil. Je nach Art des Integrationskurses umfasst der Sprachkurs eine unterschiedliche Anzahl an Modulen – sechs sind es bei einem Allgemeinen Integrationskurs. Ein Modul besteht aus 100 Unterrichtseinheiten (UE). Am Ende des Sprachkurses steht der Deutsch-Test-für-Zuwanderer – bei Bestehen hat der Absolvent beziehungsweise die Absolventin das Sprachniveau B1 erreicht. Zum darauffolgenden Orientierungskurs gehören Inhalte wie Rechtsvorgaben und Wertevermittlung – er endet mit der Prüfung „Leben in Deutschland“.

Der Kostenerstattungssatz für Integrationskurse sieht pro 100 Unterrichtseinheiten eine Gebühr von 458 Euro vor. Multipliziert mit sieben, um den kompletten Integrationskurs für eine Person abzudecken, stehen am Ende 3200 Euro auf der Rechnung – hinzu kommt noch die Prüfgebühr von 187 Euro. Gerade für Personen, die mit geringen oder gar keinen finanziellen Mitteln nach Deutschland kommen, ist das ein hoher Betrag. Aufgrund der angespannten Lage und des weiterhin hohen Bedarfs versucht die KVHS, in Zukunft Abendsprachkurse anzubieten. Außerdem soll Unterricht an weiteren Standorten ermöglicht werden.

Kritik an Entscheidung von Minister Dobrindt

„Die Integrationskurse sind der Steigbügel für den Eintritt in den Arbeitsmarkt“, sagt KVHS-Geschäftsführerin Heckmann. Das sieht auch Adriane Jotter von der Koordinierungsstelle für Erstorientierungskurse so. Beide betonen, wie wichtig die Kurse für die Teilnehmer sind. In den meisten Fällen gelinge es nur mit Hilfe des Sprachzertifikats, einen sozialversicherungspflichtigen Job zu bekommen. Der Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, vermehrt sogenannte Erstorientierungskurse anzubieten, reiche ihrer Ansicht nach nicht aus, so Heckmann.

Zwar stellten diese ein wichtiges und niederschwelliges Angebot dar, führten aber nicht zu den gleichen Ergebnissen wie die Integrationskurse. Ein wichtiger Punkt sei hierbei, dass man nach Abschluss des Kurses kein Sprachzertifikat erhalte. „Dobrindt beklagt die mangelnde Integration und verhindert sie mit seiner Entscheidung“, kritisiert Heckmann. Die KVHS zeige sich bemüht, alternative Angebote zu organisieren – beispielsweise vom Land geförderte Deutschkurse mit dem Zielniveau B2. Heckmann erzählt von Teilnehmenden, die einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisteten, in die Pflege gingen oder als Integrationskraft an Schulen arbeiten wollten. Nicht zuletzt leide auch der Kreishaushalt unter den mit den Integrationskursen wegfallenden Einnahmen – und trifft somit indirekt alle im Landkreis Kusel lebenden Menschen.