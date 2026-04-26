Im Juni sollen die Bauarbeiten an der Homburger Straße in Konken beginnen. Was genau geplant ist und wieso die Maßnahme erst mit Verzögerung starten kann.

Ausgebaut wird der Bereich zwischen dem Konker Kreisel an der B420 bis zum südlichen Ortsausgang in Richtung Herschweiler-Pettersheim. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern handelt es sich um eine Strecke von 385 Metern. Ursprünglich war vorgesehen, mit den Arbeiten „nach dem Bauernmarkt“ zu beginnen. Im vergangenen September nannte der LBM dann als Zeitraum für den Start März/April.

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Laut Stephan Bartenbach vom LBM handelt es sich beim Ausbau der Homburger Straße um eine größere Gemeinschaftsmaßnahme. Beteiligt seien Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, VG-Werke, Stadtwerke, Pfalzwerke und das Land. Die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege werden mit rund 800.000 Euro beziffert. Ferner werden ein neuer Mischwasserkanal verlegt, Hausanschlüsse für Kanal, Wasserleitung und Gas erneuert sowie Sicherungs- und Verlegearbeiten an Strom-, Gas- und Telekommunikationsleitungen ausgeführt.

LBM rechnet mit Bauzeit von einem Jahr

Die Koordination zwischen allen Beteiligten habe sich wegen der Komplexität der Arbeiten als zeitaufwendig herausgestellt, sagt Bartenbach. Deswegen habe der vorgesehene Zeitplan angepasst werden müssen. „Die Ausschreibung ist mittlerweile erfolgt. Nach der Submission am 1. April liegen jetzt entsprechende Angebote vor, die abschließend geprüft und gewertet werden müssen“, erläuterte er. Nach Zustimmung aller Beteiligten könne die Vergabe erfolgen, sodass mit einem Baubeginn im Juni zu rechnen sei.

Die Planer gehen von einem Jahr reiner Bauzeit aus. Dabei soll in zwei Abschnitten gearbeitet werden. Der Verkehr werde über die B420, die L360 (Wahnwegen) und die L352 beziehungsweise K19 zurück zur L350 umgeleitet. Die Kosten für die Fahrbahn trägt das Land, die Gemeinde zahlt für die Gehwege. Am Ortsausgang werde eine geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme gebaut, kündigt der LBM an. Die Einrichtung einer Zone mit 30-Stundenkilometer-Beschränkung sei nicht vorgesehen.