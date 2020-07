Wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromversorgungsnetz schalten die Pfalzwerke am Mittwoch und Donnerstag in mehreren Ortsgemeinden den Strom ab. Los geht es am Mittwoch mit den Ortsgemeinden Blaubach, Körborn und Dennweiler-Frohnbach. In diesen Gemeinden wird der Strom zwischen 10 und 13 Uhr abgestellt.

Am Donnerstag folgen die Ortsgemeinden Erdesbach, Bedesbach und Oberalben sowie der Altenglaner Ortsteil Patersbach (Hauptstraße, Höhenstraße, Flurstraße, Michelsbergstraße, Zum Horst, Brückenstraße). Dort wird zwischen 9 und 13 Uhr am Netz gearbeitet – in dieser Zeit ist der Strom abgestellt.

Wie der Energieversorger mitteilt, ist eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen in dieser Zeit nicht möglich. Zudem sollten empfindliche Geräte wie Computer, TV-Geräte oder Telefonanlagen grundsätzlich vom Netz getrennt werden. Für Rückfragen stehen die Pfalzwerke unter der Telefonnummer 0621 5852560 zur Verfügung.