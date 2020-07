Wie am Dienstag bereits berichtet, führt die Pfalzwerke Netz AG morgigen Donnerstag in mehreren Gemeinden Wartungs- und Störungsarbeiten im Stromversorgungsnetz durch. Nun hat der Energieversorger mitgeteilt, dass – anders als in einer ersten Pressemitteilung – neben den Gemeinden Erdesbach und Oberalben sowie dem Altenglaner Ortsteil Patersbach auch die Gemeinde Bedesbach betroffen ist. Auch hat sich an der Zeit der Stromabschaltung etwas verändert. Der Strom wird laut Mitteilung des Energieversorgers nicht von 9 bis 12 Uhr, sondern von 9 bis 13 Uhr abgestellt.