Am Mittwochnachmittag kam es zu längeren Wartezeiten vor dem Impfzentrum auf dem Windhof. Das hing laut Kreis mit einigen Terminüberschneidungen zusammen, aber auch mit der Überpünktlichkeit der Impflinge.

„Meine Mutter hatte um 15.30 Uhr ihren Termin, erst um 17.21 Uhr war sie an der Reihe.“ Das sagt Kornelia Schmid, eine der Anruferinnen, die sich am Donnerstag in der Redaktion meldeten. Ihre 83-jährige Mutter habe eine gefühlte Ewigkeit mit vielen zum Teil hochbetagten Menschen in der Warteschlange gestanden. „Zum Glück hatte sie als Stütze ihren Rollator dabei, aber die meisten mussten wohl lange stehen“, berichtet Schmid. Ein freundlicher Helfer habe dann auf Eigeninitiative Stühle organisiert. Sie habe Durst gehabt und vor allem die Befürchtung, dass der Bürgerbus, mit dem sie gekommen sei, nicht so lange warte.

Kornelia Schmid sagt, ihre Mutter habe den Termin bereits vor sieben Wochen erhalten. Sie könne nicht verstehen, warum die Taktung so kurz war. Und ihre Mutter habe jetzt auch Angst davor, dass es beim zweiten Termin auch nicht besser laufe.

Miriam Sommer, eine der drei Verantwortlichen für die Impfkoordination beim Kreis, räumt ein, dass der Mittwochnachmittag nicht optimal gelaufen sei: „Wir hatten an dem Tag 350 Impfungen, über 200 am Nachmittag, darunter viele Ersttermine.“ Hintergrund sei der Versuch des Landes gewesen, die in der Woche davor ausgefallenen Termine durch die vorübergehende Aussetzung der Astrazeneca-Dosen nachzuholen mit Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna. Astrazeneca steht erst in der kommenden Woche in Kusel wieder zur Verfügung.

„Wir haben daraus gelernt, und ich glaube, dass wir trotz aller Schwierigkeiten den Mittwoch dann auch noch durch Improvisation einigermaßen über die Bühne bekommen haben“, erklärt Miriam Sommer. Zum Glück sei gutes Wetter gewesen.

Thomas Danneck, ebenfalls Impfkoordinator des Kreises, appelliert an die Bürger, die angegebenen Uhrzeiten unbedingt einzuhalten und maximal fünf Minuten vor der angegebenen Zeit zu kommen: „Ich hatte gegen 14.30 Uhr eine Diskussion mit einem Herrn, der mir berichtete, er warte seit 12 Uhr auf seine Impfung. Auf meine Frage, für wann er denn bestellt ist, hieß es 17 Uhr.“ Viele Menschen hätten Angst, zu spät zu kommen oder keinen Impfstoff mehr zu bekommen. Dafür gebe es aber keinen Anlass: „Jeder, dessen Termin nicht abgsagt wird, für den ist auch Impfstoff hier eingelagert und er bekommt ihn auch.“

Der Bürgerbus wartete nicht, bis die Mutter von Kornelia Schmid geimpft war. Das war dann aber am Ende so abgesprochen und kein Problem mehr. Mitarbeiter des DRK fuhren die Dame unkompliziert nach Hause. Die 83-Jährige betont, dass alle Helfer äußerst freundlich und fürsorglich gewesen seien.