Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Impfbus hat am Mittwoch zum letzten Mal in diesem Jahr Station im Landkreis gemacht. Für Max Rübel aus Neunkirchen am Potzberg die Gelegenheit, sich seine Booster-, die Auffrischungsimpfung abzuholen. Allerdings hat sich der 65-Jährige ohne den Piks auf den Heimweg machen müssen.

Impfarzt und Impfteam hatten am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Noch vor dem angekündigten Start der Sonderimpfaktion auf dem Parkplatz an der Trierer Straße bildete sich eine Warteschlange.