Eine neue Feuerwehr wird nicht oft gebaut. Deshalb muss städtebaulich die beste Lösung her, auch wenn es länger dauert.

Jochen Hartloff lernt dazu. Der Kuseler Stadtbürgermeister hat es sich abgewöhnt, einen Zeitplan für den Kauf des Raiffeisen-Geländes zu nennen. Weil passieren kann, dass er ihn erneut nicht einhalten kann.

Offensichtlich ist das aber nicht sein Fehlverhalten. Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main ist die drittgrößte landwirtschaftliche Genossenschaft Deutschlands mit 2000 Mitarbeitern an fast 100 Orten. Da mag der stillgelegte Standort Kusel nicht die höchste Priorität haben. Mitbewerber muss die Stadt Kusel in Köln auch nicht ernsthaft fürchten. Bleibt ein Appell an die Geduld. Wenn die Verträge unterschrieben sind, profitieren Stadt, die Verbandsgemeinde und natürlich die Feuerwehr. Das Warten lohnt sich.