Häuslebauer müssen weiter auf ein neues Baugebiet warten. Nachdem die Grundstücke im bisherigen Neubaugebiet zuletzt wie warme Semmeln verkauft werden konnten, zieht sich die Entwicklung neuer Bauplätze weiter hin.

Bereits im Februar hatte der Ortsgemeinderat entschieden, das geplante Neubaugebiet zwischen „Stücks“ und Konkerbach von einem Erschließungsträger entwickeln lassen. Auf diese Weise würde es schneller gehen, wurde argumentiert.

„Vier Monate ist nichts passiert“, wunderte sich Ratsmitglied Jörg Neukirch. Zwar konnte Ortsbürgermeister Karl Knecht ein frisches Schreiben der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung (VG) präsentieren. Allerdings erregte dessen Verteilung unter den Ratsmitgliedern nur Fassungslosigkeit.

„Neues aus Schilda, das ist ja lächerlich“, kommentierte Marco Daub. In dem Schreiben der VG heißt es wörtlich: „Wir wissen immer noch nicht, wie die Ausschreibung einer Erschließungsträgerschaft aussehen soll.“ Sogar eine Anfrage beim Gemeinde- und Städtebund habe die Bauabteilung nicht weitergeführt. Der Mitarbeiter äußerte zwar sein Bedauern über die Verzögerung, versprach aber, bei Nachbargemeinden nachzufragen.

Stefan Spitzer soll erklären

Dabei muss man offenbar gar nicht weit recherchieren. „Es gibt Nachbargemeinden, die ihr Neubaugebiet ebenso erschlossen haben“, erinnerten die Ratsmitglieder. Sie forderten Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer auf, zur nächsten Ratssitzung hinzuzukommen und zu erklären, warum das Verfahren so lange herausgezögert werde.

Der Rat verabschiedete den Haushalt, der im aktuellen Jahr einen Fehlbetrag im Ergebnis von 137.000 Euro vorsieht. Nach Angaben von Sachbearbeiter Herbert Stuppy sitzt die Gemeinde auf einem „riesigen Berg von Liquiditätskrediten“. Ein positives Ende sei nicht in Sicht. Stuppy: „Wir leben das ganze Jahr über auf Pump.“

Grundsteuer steigt

Das Eigenkapital werde zum Ende des Jahres mit minus 1,6 Millionen Euro kalkuliert. Für kommendes Jahr kündigte er die Erhöhung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 385 an. Außerdem werde das Gewerbegebiet Erlenhöhe – nachdem das letzte Areal dort inzwischen verkauft ist – demnächst auf die Ortsgemeinde übertragen, berichtete Stuppy.

Investiert werde neben dem Straßenausbau unter anderem auch in die Erweiterung der Kita, den Parkplatz am Friedhof sowie den naturnahen Spielplatz nahe des Neubaugebiets. Dort sollen für rund 7000 Euro ein Sonnensegel sowie eine Balancier- und Wackelbrücke, eine Viererwippe und ein Kletternetz angeschafft werden. Darauf hatten sich Ratsmitglieder zuletzt bei einem Ortstermin geeinigt.

Kritik am Durchgangsverkehr

Danny Schmelzer, der bei dem Ortstermin nicht dabei war, monierte, warum der Beschluss über die Geräte nicht – wie auf der Tagesordnung angekündigt – im Gemeinderat fallen könne. Zudem sollten keine Spielgeräte angeschafft werden, die am Spielplatz an der Schule bereits vorhanden seien. Dort gebe es schon ein Kletternetz. Und zum Balancieren gebe es Baumstämme. „Wir müssen nicht Geld ausgeben für etwas, was wir schon haben“, betonte Schmelzer. Außerdem sei es den Kindern zuzumuten, zwischen den Spielplätzen zu wechseln.

Anwohner der kürzlich sanierten Friedhofstraße haben einen Antrag zur Verkehrsbeschränkung gestellt. Danach sollen im südlichen Teil der Straße Laster ab 3,5 Tonnen verboten werden. Die Forderung begründen die Anwohner damit, dass der Rat den Gemeindeanteil beim Ausbau nur mit 50 Prozent bezuschusst habe. Für eine Straße mit Durchgangsverkehr hätten bis zu 70 Prozent bezuschusst werden können, so die Anlieger. Auch sei der Straßenabschnitt mit Kosten von mehr als 28 Euro pro Quadratmeter Geschossflächenzahl deutlich teurer als jeder bisherige Ausbau im Dorf.

Den Schwerlastverkehr verbannen

„Daher wollen wir nicht, dass auswärtiger Schwerlastverkehr unsere neue Straße im Rekordtempo wieder kaputt fährt“, heißt es in dem Antrag. Gemeint ist vor allem landwirtschaftlicher Verkehr aus Albessen.

Die Aufstellung von Verkehrsschildern werde mit dem Ordnungsamt koordiniert, kündigte Knecht an. Hierzu warte die Gemeinde auf ein Konzept der Verwaltung.