Während sich die Bürger in Eßweiler Hoffnungen auf eine baldige Sanierung der Ortsdurchfahrt machen, sieht es für die in Rothselberg nicht gut aus. Dort könnte es gar noch bis zum Jahr 2024 dauern – bis es in die Planung geht.

Die L 370 ist auf dem Abschnitt von der Abzweigung der B 270 zwischen Wolfstein und Kreimbach-Kaulbach in Richtung Rothselberg in den vergangenen Jahren arg in Mitleidenschaft gezogen worden.