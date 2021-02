Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass in Kürze neuer Impfstoff vom Land nach Kusel geliefert wird. Das hat Impfkoordinator Thomas Danneck am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Diesmal handele es sich um Dosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Bei der ersten Lieferung kamen die Dosen von Biontech-Pfizer, einem deutsch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt. Danneck schließt nicht aus, dass am Montag die ersten Impfungen starten können.