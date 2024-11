Beschäftigte der Bito-Werke in Lauterecken und Meisenheim sind am Dienstagmittag mit einem einstündigen Warnstreik einem Aufruf der IG Metall gefolgt. Gut zehn Prozent der Mitarbeiter waren dabei.

Die beiden Standorte des Unternehmens, das insgesamt rund 900 Mitarbeiter beschäftigt, waren Schauplatz der Aktionen, an denen sich etwa 100 Bito-Beschäftigte beteiligten. Zum Schichtwechsel um 13 Uhr zog ein Autokorso vom Werk in Lauterecken, wo rund 150 Menschen arbeiten, zum Hauptsitz in Meisenheim. Dort versammelten sich die Streikenden auf dem Firmengelände zu einer von der IG Metall Bad Kreuznach organisierten Kundgebung.

„Die Produktion ist gut vertreten. Von der Verwaltung sind nur wenige dabei“, sagte Hans-Jürgen Eisebraun, der Vorsitzende des Betriebsrats. Ingo Petzold, Geschäftsführer der IG Metall Bad Kreuznach, nahm die Gelegenheit wahr, um die Forderungen der Gewerkschaft darzulegen: darunter eine Lohnerhöhung von sieben Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro sowie tarifliche Zusatzvergütungen für Schichtarbeit.

Weitere Streiks nächste Woche möglich

Die jüngste Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag in Mainz verlief laut Eisebraun ergebnislos und wurde abgebrochen. Hoffnung setzt die Gewerkschaft nun auf die Gespräche am Montag in Norddeutschland und Bayern. Ein erfolgreicher Abschluss in diesen Regionen könnte als Pilotabschluss dienen und den Verhandlungen im restlichen Bundesgebiet den Weg ebnen.

Das Angebot der Arbeitgeber sieht eine Erhöhung um 1,7 Prozent ab Juli und 1,9 Prozent ab Juli des darauffolgenden Jahres bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten vor. „Das ist im Vergleich zur Inflationsrate fast schon ein Minusangebot“, kritisierte Eisebraun.

Petzold betonte, dass die Arbeitgeber zwar ein Entgegenkommen bei der Ausbildungsvergütung und den Schichtzulagen signalisiert hätten, jedoch bei den allgemeinen Lohnerhöhungen auf ihrem bisherigen Angebot beharrten. Sollte es auch am Montag zu keiner Einigung kommen, werde die Gewerkschaft 24-stündige Warnstreiks in Erwägung ziehen – betroffen könnten dabei drei Unternehmen im Raum Bad Kreuznach sein.