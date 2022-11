Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie der Mittelgruppe dauert an. Nach einer erneuten Verhandlungsrunde ohne Ergebnis weitet die Industriegewerkschaft Metall (IG) die Warnstreiks in dieser Woche aus. Am Montagmittag ist ein zweistündiger Warnstreik an den Standorten Meisenheim und Lauterecken der Bito-Lagertechnik geplant, teilte die IG Metall Bad Kreuznach am Wochenende mit. In einem Autokorso fahren die Beschäftigten von Meisenheim zu Bito-Lauterecken. Dort nehmen sie an einer Kundgebung teil. Das Unternehmen, das Regal- und Behältersysteme herstellt, hat in Meisenheim und Lauterecken rund 1000 Beschäftigte. Im Tarifgebiet der Mittelgruppe, zu dem Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören, gibt es 380 000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber hatten in den regional geführten Verhandlungen Einmalzahlungen von 100 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 30 Monaten sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Hingegen verlangt die Gewerkschaft für einen Zeitraum von zwölf Monaten acht Prozent mehr Lohn.