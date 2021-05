Wegen eines landesweiten Warnstreiks der Busfahrer ist am Donnerstag und Freitag im Kreis Kusel mit erheblichen Ausfällen zu rechnen, auch im Bereich der Schülerbeförderung. Darauf weist die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag hin.

Auch in der Westpfalz hat Verdi die Busfahrer zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. Demzufolge werden am Donnerstag und Freitag zahlreiche Busse im Kreis Kusel auf ihren Linien nicht verkehren. Pendler, die täglich die öffentlichen Busse nutzen, müssen sich nach anderen Transportmöglichkeiten umschauen, um zur Arbeit zu kommen. Das Gleiche gilt für Schüler. Die Gewerkschaft betont in einer Verlautbarung, dass sie keine andere Möglichkeit sehe, die Arbeitgeber wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern müssten aber wieder aufgenommen werden. Verdi fordert, dass den Beschäftigten auch die Standzeiten und Pausen bezahlt werden. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein 13. Monatsgehalt, höhere Zuschläge und mehr Urlaubsgeld für die Busfahrer und Busfahrerinnen.

Für den Fall, dass die Arbeitgeber nicht zu Tarifverhandlungen bereit sind, kündigt Verdi weitere Warnstreiks an. Mögliche Termine dafür seien der 12., 17. und 18. Mai . Sollte bis 21. Juni kein abschlussreifes Ergebnis vorliegen, sei man gewillt, in den Dauerstreik zu gehen, betont der Leiter des Arbeitskampfes, Marko Bärschneider.