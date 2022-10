An der Baustelle auf der A62 sind am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr mehrere beleuchtete Warnbaken umgefahren worden: Aus Richtung Trier kommend fuhr ein Kleintransporter in der nach links verschwenkten Baustellenausfahrt kurz hinter der Ausfahrt Glan-Münchweiler geradeaus – und danach einfach weiter. Doch wurde das Auto so stark beschädigt, dass mehrere Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben. Wie die Polizei mitteilt, stammen sie von einem Iveco-Transporter aus dem Jahr 2021. Wer den Unfall beobachtet oder das beschädigte Fahrzeug gesehen hat, kann sich unter 0631 35340 mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung setzen.