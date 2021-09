Die Temperaturen halten sich bei reichlich Sonnenschein weiterhin im angenehmen Bereich.

Während der Norden von Deutschland zeitweise von schwachen Fronten eines umfangreichen Polarmeertiefs gestreift wird, verbleibt unsere Region im Einflussbereich der atlantischen Hochdruckzone. Bis zum Wochenende schwenkt das Hoch Richtung Osteuropa und Balkan. Gleichzeitig nähern sich von Frankreich her einige Regen- oder Schauerwolken eines flachen Tiefs.

Vorhersage

Donnerstag: Nach Auflösung einiger Nebelfelder in Tälern oder an Gewässern scheint verbreitet die Sonne und heizt die Luft bis zum Nachmittag auf erträgliche Werte. Im Tagesverlauf ziehen allerdings dünne Schleierwolken übers Land, welche die Sonne milchig einhüllen.

Freitag: Heute strahlt abgesehen von anfänglich lokal auftretenden Nebelfeldern wieder häufig die Sonne. Meist nur lockere Wolken ziehen tagsüber am Himmel vorüber. Dazu wird es nach frischer Nacht bis zum Nachmittag wieder angenehm warm.

Samstag: Auch heute verwöhnt uns nochmals über weite Strecken des Tages die Sonne. Dazu wird es sogar wieder spätsommerlich warm. Abends ziehen von Frankreich her Wolkenfelder auf. Es sollte jedoch in der Regel trocken bleiben.

Sonntag: Die Wolken werden zahlreicher und allmählich auch dichter und drängen die Sonne in die Defensive. Am Nachmittag und Abend sollte man sich zumindest stellenweise auf kleinere Regengüsse einstellen. Die Temperaturen bleiben wohltuend warm.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wechseln sich Sonne und durchziehende Wolken miteinander ab. Am Montag kann es bei spürbarem Südwestwind zu einigen Regenschauern kommen. Anschließend bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen gehen leicht nach unten und entsprechen dann in etwa der Jahreszeit.