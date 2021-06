Viel Sonne, aber auch weitere kräftige Regenschauer prägen die kommenden Tage.

Es herrschen über Mitteleuropa meist nur geringe Luftdruckunterschiede. In der Regel überwiegt leichter Hochdruckeinfluss. Die Schichtung der Atmosphäre bleibt aber trotzdem leicht labil, so dass sich mit kräftiger Sonneneinstrahlung auch lokale Regengüsse und Gewitter entwickeln können. Die Temperaturen bewegen sich gemäß der Jahreszeit etwa im normalen Bereich.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Ab Mittag können sich örtliche Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen liegen im angenehmen Bereich.

Dienstag: Der Tag startet freundlich. Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich im Laufe des Vormittags wieder mächtigere Haufenwolken, die den einen oder anderen Regenguss produzieren können. Dazu wird es angenehm warm, zum Teil auch schwül.

Mittwoch: Heute beginnt es mit sonniger Einstrahlung erneut zu brodeln in der Atmosphäre. Die Wolken quellen wieder in die Höhe, werden dunkler und bedrohlicher und entladen sich schließlich stellenweise in Form von Regenduschen, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Trotzdem klettern die Temperaturen in den frühsommerlichen Bereich.

Donnerstag: Das insgesamt wechselhafte aber warme Frühsommerwetter setzt sich fort. Neben zeitweiligen sonnigen Phasen können sich auch wieder örtlich blumenkohlartige Schauer- und Gewitterwolken bilden.

Weiterer Trend

Auch am Freitag sowie am Wochenende bleibt es eher durchwachsen bei einer Mischung aus Sonne, Wolken sowie örtlichen Schauern und Gewittern.