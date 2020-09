Am Freitag, 18. September, ist die Ausstellung „Pulse – Stampfsymphonie No. 1-4“ von Claudia Brieske im Museum St. Wendel von 17 bis 20 Uhr für das Publikum geöffnet. Die „Stampfsymphonie“ ist eine wandernde Video- und Klanginstallation, die als „Work in Progress“ an verschiedenen Orten gezeigt wird. Das rhythmische Stampfen ist nicht nur zu hören, sondern die als Rhythmusinstrumente genutzten Füße sind auch zu sehen – auf von der Decke hängenden Bildschirmen. Dazu gemischt sind eher alltägliche Klänge, die im Globus-Handelshof in St. Wendel aufgenommen worden sind. Zusätzlich finden am Sonntag, 20. September, 15 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 15. Oktober, von 17 bis 19 Uhr Werkgespräche mit Claudia Brieske statt. Die Ausstellung wird noch bis zum 1. November dieses Jahres zu sehen sein.