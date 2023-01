Einer der Wanderführer der Verbandsgemeinde Oberes Glantal lädt für Samstag, 28. Januar, zu einer Wanderung rund um die Gemeinde Breitenbach ein. Los geht’s um 9 Uhr am Buswendeplatz in der Lautenbacher Straße. Von dort führt die knapp 14 Kilometer lange Strecke nach Bambergerhof, zum Dunzweilerer Sportplatz, über den Höcherberg, nach Lautenbach, über den Panoramapfad zum Mühlberg und über den Zöllnerpfad zurück. Laut Mitteilung der Verwaltung dauert die Wanderung inklusive Pausen rund fünf Stunden. Rucksackverpflegung ist mitzubringen. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Essen im Restaurant Ambiance in der Schönbachtalhalle geplant (Selbstzahlung). Wanderführer bei dieser etwas schwierigeren Tour ist Peter Metzger-Wobido. Gutes Schuhwerk und eine gute Kondition sind Voraussetzungen zur Teilnahme, die fünf Euro kostet und nur bei vorheriger Buchung möglich ist. Tickets gibt es ab 14. Januar unter www.ticket-regional.de sowie in den Bürgerbüros der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, im Bioladen Kleeblatt (Waldmohr) sowie im Wunschstübchen (Brücken). Weitere Infos bei Peter Metzger-Wobido unter 0152 24219166 oder per E-Mail an. pemewobi@gmail.com.