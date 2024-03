86 Wanderfreunde haben sich am Sonntag an der dritten Kuhschellenwanderung der Ortsgemeinde Niederalben beteiligt. Der Name der Wanderung rührt von der unter Naturschutz stehenden violetten Blume, die im Frühjahr Naturschutzgebiet „Mittagsfels“ blüht. Die Kuhschellenwanderung hatte Ortsbürgermeister Michael Rihlmann vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Er freute sich, dass erneut viele Wanderer eine der drei Strecken –fünf, acht und zwölf Kilometer lang – bewältigten. In diesem Jahr hatten die Wandergruppen Glück. An einigen Plätzen fanden sie die Kuhschelle tatsächlich vor. Start und Ziel war die Gaststätte „Zum Steinalb“. 110 Portionen gefüllte Klöße waren im Vorfeld bestellt worden, die von den müden Wanderern und anderen Gästen verzehrt wurden.