Am Sonntag, 24. März, findet der traditionelle Wanderauftakt im Pfälzer Bergland statt. Mehrere geführte Wanderungen, Musik und Unterhaltung warten diesmal an drei Hütten in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein auf Wanderfreudige. Los geht die gemeinsame Saisoneröffnung nach Angaben der Verwaltung um 8 Uhr an der Landscheidschütte in Eßweiler mit dem Startschuss für die letzte Etappe des neunten Bergland Trails. 65 Teilnehmer begeben sich auf die Ultrastrecke über 45 Kilometer. Die Siegerehrung ist für 15 Uhr geplant. Eine Fühl- und Bastelstation des Kuseler Forstamtes wartet auf Besucher ab 10 Uhr an der Hütte in Eßweiler. Dann startet auch eine geführte Hüttentour mit Petra Rübel über zehn Kilometer. Wer Informationen zum Wald haben möchte, kann an der forstlich geführten Wanderung ab 11 Uhr teilnehmen. Auch für Live-Musik ist an der Eßweilerer Hütte gesorgt.

Um 11 und um 14 Uhr ist ein Kurz-Theater „medd de Wolfschder Komödiande“ an der PWV-Hütte Rutsweiler sowie an der Fischerhütte Rothselberg „Rudolf Walg Hütte“ geplant. Letztere ist auch Startpunkt der Kräuterwanderung mit Vanessa Zürrlein, die ab 14.30 Uhr stattfindet. Eine dreistündige „Gipfelglück“-Tour mit Peter Vogt ist ab 10.30 Uhr vorgesehen. Startpunkt dafür ist die PWV-Hütte Rutsweiler. Weitere Infos im Netz unter www.vg-lw.de/aktuelles/veranstaltungen/