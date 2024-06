Knapp durchgewunken hat der Gemeinderat die Anhebung der Grundsteuer B auf 600 Prozentpunkte. Ortsbürgermeisterin Birgit Wamsbach schildert, dass darüber zwar niemand glücklich sei, die Mehrbelastungen jedoch noch in einem „erträglichen Rahmen“ seien. Wamsbach hat nach langem Abwägen beschlossen, das Amt weiterzuführen, sollte das Gremium sie erneut wählen. Mit der jüngsten Haushaltsentscheidung ist der Weg auch noch offen, denn sie sagt: „Unter vorläufiger Haushaltsführung, und damit völlig handlungsunfähig, hätte ich das Amt nicht übernommen.“

Ohne den von Landrat Otto Rubly ausgehandelten 600-Punkte-Kompromiss wäre eine satte Erhöhung auf 1434 Punkte zum Haushaltausgleich fällig geworden, da in den vergangenen Jahren viel investiert wurde. Demnächst wird die Erneuerung der Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt. Ebenfalls noch 2024 sollen die Arbeiten an der Friedhofsmauer beendet werden, während die Brandschutzmaßnahmen am DGH die Gemeinde noch über das Jahr hinaus begleiten werden. Irgendwann sehe die Haushaltssituation auch wieder besser aus, ist Wamsbach zuversichtlich, denn Windkraftpläne schreiten voran.