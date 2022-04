Werke von Walter Graser sind derzeit nicht nur in der Kunstkreis-Sammelausstellung im Kuseler Stadtmuseum zu sehen, sondern auch in den Vitrinen der Volksbank Glan-Münchweiler.

Noch bis 31. Mai stellt der Rammelsbacher dort Holz- und Metallarbeiten aus. Der Maler und Grafiker ist auch für seine Kunst am Bau bekannt: Wandmalereien und Glasfenster gehören dazu, aber auch plastische Objekte und Brunnen wie der Waffelbrunnen in Mühlbach oder der Herzdriggerbrunnen in Altenglan. Graser ist 1937 in Köln geboren worden, in Rammelsbach hat er sein Atelier seit 2015 – auch in Ulmet und Altenglan war er bereits tätig. Die Pfalz ist neben Südfrankreich der Schaffensort des Gründers und ehemaligen Leiters des Kreativzentrums „Offene Werkstatt“ in Bad Dürkheim. Seit 1962 ist er freischaffend tätig.