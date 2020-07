Das Forstamt Kusel bietet in den Sommerferien Waldwanderungen für Kinder von sieben bis elf Jahren an. Die Kinder erleben während der etwa vier Kilometer langen Tour den heimischen Wald mit allen Sinnen. Aufgelockert werden die Wanderungen durch verschiedene Walderlebnisspiele. Die Erlebnistouren werden durch erfahrene Waldpädagogen begleitet.

Die erste Wanderung ist am Montag, 20. Juli, in der Winterhelle in Kusel von 9 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Etschberger Weg vor dem ehemaligen VDK-Heim.

Am Dienstag, 28. Juli, geht es von 9 bis 13 Uhr in den Wald bei Steinbach. Treffpunkt ist der Parkplatz am Naturfreundehaus.

Mitzubringen sind ein Rucksack mit Verpflegung, festes Schuhwerk, je nach Witterung angepasste Kleidung und eine leichte Decke. Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen können maximal 15 Kinder an einer Wanderung teilnehmen. Die Teilnahme kostet nichts.

Info