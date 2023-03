Die Waldstraße wird viel befahren, befindet sich aber in einem schlechten Zustand. Dort müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, forderte Nikolas Bremm (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Durch das hohe Verkehrsaufkommen würden in der Waldstraße Fußgänger und Radfahrer gefährdet. Bremm plädierte für Temposchwellen oder „andere Maßnahmen“, die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Weg zum Pferdegestüt Morbaer bewirken. Der Beigeordnete Matthias Mohrbacher sprang Bremm bei. Dort gelte es zudem eine Lösung für das Oberflächenwasser sowie für die Trassenführung zu finden. Als notwendig erachtete Mohrbacher eine „Generalsanierung der Waldstraße inklusive dem Ausbau eines begleitenden Rad- und Fußwegs“. Er schlug eine Vor-Ort-Begehung vor, damit sich alle ein Bild machen können. Bei der Waldstraße handelt es sich laut Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) um einen „normalen Feldweg“. Er ist also nicht Bestandteil eines größeren Wanderwegenetzes.