Der Kreisverband Kusel der Partei Bündnis 90/Die Grünen lädt für den kommenden Samstag zu einem Waldspaziergang mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels ein. Gemeinsam mit Gabi Kleinhempel, Leiterin des Kuseler Forstamtes, und Revierleiter Werner Häußer werden sich die Teilnehmer die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Wälder anschauen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rettungspunkt 6410-611 (grünes Schild mit weißem Kreuz) direkt an der Kreisstraße zwischen Körborn und Dennweiler-Frohnbach. Anmeldung bei Kreisvorstandssprecherin Anja Frey, entweder telefonisch unter 06383 1874 oder per E-Mail an info@gruene-kusel.de.