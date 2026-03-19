Die Stadt Waldmohr muss die Grundsteuer B erhöhen. Der Anstieg ist allerdings nicht so drastisch wie ursprünglich befürchtet.

Nicole Becker von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hatte bei der Präsentation des Waldmohrer Haushalts betont, dass der Etat ohne Sparmaßnahmen oder eine deutliche Erhöhung der Realsteuersätze nicht genehmigt werde. Daraufhin prüfte die Verwaltung erneut mögliche Kürzungen. „Wir haben die freiwilligen und die Pflichtaufgaben nochmals genauer beleuchtet“, sagte Becker in der jüngsten Stadtratssitzung.

Dabei zeigte sich, dass beispielsweise einige Leistungen des Bauhofs nicht zu den freiwilligen, sondern zu den Pflichtaufgaben gehören. Um die freiwilligen Leistungen aufrechtzuerhalten, sei ein Grundsteuer-B-Satz von 650 Prozent notwendig, beziehe man noch die Investitionen mit ein, sei ein Hebesatz von 659 Prozent erforderlich, damit die Kommunalaufsicht den Haushalt genehmige – diesem Vorschlag folgte der Stadtrat. Andernfalls dürfte die Stadt notwendige Ausgaben nur nach Rücksprache tätigen. Gleiches würde für neue Investitionen gelten. Es träte der Fall der Interimswirtschaft ein – ein Szenario, das vermieden werden soll.

Grundsteuer B spült eine Million in die Stadtkasse

Nach Beckers Berechnungen bringt die Grundsteuer B voraussichtlich etwas mehr als eine Million Euro ein. Insgesamt rechnet die Stadt im Ergebnishaushalt mit Erträgen von rund 11,2 und Aufwendungen von knapp 11,7 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Defizit von gut 500.000 Euro. Ein positives Bild zeigt sich im Finanzhaushalt. Die Einzahlungen betragen rund 5,3 Millionen Euro, die Auszahlungen knapp 2,9 Millionen Euro. Der Saldo liegt damit bei 2,4 Millionen Euro.

Fast alle Auszahlungen fließen in Projekte, die über das Regionale Zukunftsprogramm gefördert werden. Dazu zählen die Neugestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte II, der Jugendtreff im Freien, die Modernisierung des Spielplatzes im Amselweg, der Ausbau der Bushaltestelle am Bürgerhaus sowie die neue LED-Beleuchtung am Sportplatz. Zuwendungen sind auch für weitere Vorhaben eingeplant: den Umbau der alten Bücherei in Seminarräume im Bürgerhaus und die Sanierung des Parks in der Jahnstraße. Auf der Einzahlungsseite ist der Verkauf der Bauplätze in der Lauersdell mit vier Millionen Euro der größte Posten. Wiederkehrende Beiträge im Straßenbau bringen 550.000 Euro.

Finanzlage bleibt angespannt

Unterm Strich sinke das Eigenkapital der Stadt, neue Investitionskredite werden nicht aufgenommen, Liquiditätskredite getilgt – dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt. „Ich kann nichts Neues mehr sagen“, kommentierte Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch (SPD) den „mit heißer Nadel gestrickten“ Haushalt.

Katharina Büdel (WG Impuls) lobte die Arbeit der Verwaltung, kündigte aber an, einem Etat nicht zuzustimmen, der die Kommune derart unter Druck setze. Werner Schneider (CDU) zeigte sich positiv überrascht von den Zahlen. Seine Fraktion stimmte dem Haushalt zu. Ähnlich äußerte sich Jürgen Schneider (SPD). Wichtig sei, „dass wir die Hebesätze nicht noch weiter erhöhen mussten“. Der Rat verabschiedete den Haushalt 2026 mit vierzehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung.