Pascal Borger ist selbstständiger Online- und Großhändler von medizinischen Produkten und vertreibt, beschafft und liefert Schutzausrüstungen für das Gesundheitswesen. Seit zwei Wochen bietet er auch mobile Schnelltests an, hat außerdem eine besonders haltbare Maske entwickelt.

„Leute, die ihr Zuhause nicht verlassen können oder wollen, stehen derzeit einfach vor einem riesigen Problem“, erklärt der 35-Jährige: „Bestehende Schnelltestzentren basieren auf einer nahezu vollumfänglich digitalisierten Infrastruktur. Jeder, der damit nicht umgehen kann oder will, wird somit ausgeschlossen.“ Deshalb hat sich Borger dazu entschlossen, die Situation umzudrehen: Anstatt dass die Menschen in die Testzentren fahren, fährt er zu ihnen.

Seinen Sitz hat Borger in Waldmohr, hier lebt er auch. Schnelltests und Hausbesuche bietet er aber im großen Umkreis an: „Von Trier bis Mainz ist alles möglich.“ Vor einigen Wochen hat er dann eine Schulung des DRK zur Durchführung von Schnelltests gemacht. Seit dem 26. März ist er offiziell zum Testen befähigt.

100 Seiten Hygienekonzept

Über das nötige Material zum Testen verfügt Borger in seiner Firma. Neben den Hausbesuchen bietet er sich auch für Unternehmen und Betrieben an. Zur Zeit testet er etwa zwischen 25 und 50 Leute am Tag. Er könne das aber auch noch deutlich ausweiten, sagt er. Derzeit stemmt Borger die Arbeit alleine. „Ich bekomme aber viele Anfragen von Leuten, die mir helfen wollen“, erzählt er.

Am Telefon erklärt Borger den Leuten dann, wie sein Besuch abläuft. Bevor er ein Haus betritt, muss er Schutzkleidung anlegen und sich und seine Utensilien gründlich desinfizieren. Ein mehr als 100 Seiten umfassendes Hygienekonzept gebe ihm das bis ins Detail vor. Im Haus angekommen, erläutert er nochmal genau, wie er vorgeht. Im Anschluss an den Test wartet er mit den Getesteten bis das Ergebnis vorliegt. Nicht selten entwickelten sich dann auch nette Gespräche, berichtet er. Abschließend stellt er dann eine offizielle Bescheinigung über das Ergebnis aus.

Getestete bezahlen bei ihm nur eine Aufwands- und Fahrtkostenentschädigung. Sie beginnt ab fünf Euro und richtet sich nach der Länge der Anfahrt. Den Test selbst, er kostet etwa sechs Euro, müssen seine Kunden aber nicht bezahlen. Seine anfallenden Sachkosten kann er der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz in Rechnung stellen.

Langlebige Maske entwickelt

Zusammen mit einem Marktführer für Schutzausrüstung hat Borger außerdem eine mehrfach verwendbare Maske entwickelt. Seine Casco-Mask 2.0 hat einen modularen Aufbau und kann nach 24-stündiger Nutzungsdauer gereinigt und desinfiziert werden. Dieser Vorgang kann je Filtersatz 20 Mal wiederholt werden, so dass die Maske insgesamt bis zu 480 Stunden zu benutzen ist. Damit sei sie nicht nur deutlich häufiger verwendbar als eine gewöhnliche OP- oder FFP2-Maske, sondern auch noch um ein Vielfaches nachhaltiger, sagt Borger. Versenden lässt er die Masken von einem Werk in Saarbrücken, in dem Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen arbeiten.

