Bei der diesjährigen Landesmannschaftsmeisterschaft im Rope Skipping, welche in Niederwörresbach ausgetragen wurde, nahmen die J-Stars des TV Kübelberg mit einem Team, bestehend aus 6 Mitgliedern, teil.

In acht unterschiedlichen Disziplinen zeigten die TVK-Springerinnen Mara Seiwerth, Helene Wemmert, Chantalle Ludes, Annalena Penk, Selina Tynek und Arlinda Qoroviqi gemeinsam, woran sie in den vergangenen Trainingseinheiten gearbeitet hatten. Die Athletinnen bewiesen direkt zu Beginn, dass sie in Sachen Schnelligkeit hervorragende Leistungen zu bieten haben, welche ihnen am Ende des Tages drei Mal Platz eins in den Einzeldisziplinen sicherten. Darüber hinaus glänzten die Springerinnen in der Demonstration ihrer Freestyles, wodurch sie sich in einer weiteren Disziplin auf dem ersten Platz wiederfanden. Insgesamt schlossen sie den Wettkampf als Vize-Pfalzmeister hinter dem TV Waldmohr 1 (Manuela Bauer, Nicole Frisch, Linda Hentschel, Alisa Kirsch, Lara Lothschütz und Nadine Schwarz) ab. Die Mannschaft des TVW gewann eine der Speed-Einzeldisziplinen sowie drei Freestyle-Entscheidungen. Eine zweite Mannschaft des TVW wurde Dritter.

Durch die Qualifikation für den bundesweiten Wettkampf haben die Rope Skipperinnen im April in Lüneburg Gelegenheit, ihr Können erneut zu zeigen.