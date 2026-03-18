Die Stadt Waldmohr und die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg verfolgen ein gemeinsames Projekt: Sie wollen ein neues Gewerbegebiet entwickeln.

Bei einer Veranstaltung im Januar informierten sich beide Kommunen über mögliche Potenziale für Gewerbeflächen, sagte Waldmohrs Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung. Zudem soll die Verbandsgemeinde Oberes Glantal einbezogen werden. Hintergrund: Bei drei Kooperationspartnern fördert das Land Rheinland-Pfalz die Planungs- und Sachkosten mit 210.000 Euro. Mit dem Geld könne ein Planungsbüro finanziert werden. Dieses soll prüfen und eine Entscheidungsgrundlage dafür erarbeiten, in welcher Rechts- und Organisationsform sich die drei Partner zusammenschließen, um das Gewerbegebiet zu entwickeln – etwa als Zweckverband, GmbH oder Entwicklungsgesellschaft. Der Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus, einen Förderantrag im Programm „Interkommunale Zusammenarbeit“ zu stellen.