Eine Windböe hat den Maibaum auf dem Waldmohrer Marktplatz umgerissen, wie Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter in Kusel, mitteilt. Die Böe sei am Donnerstag Nachmittag mit rund 75 Kilometern pro Stunde über den Marktplatz gefegt. Es seien weder Personen verletzt, noch Sachwerte beschädigt worden, so Reichhart weiter.

Unter dem Stichwort „H1.07 Baum über Fahrbahn“ habe die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern die Feuerwehr Waldmohr informiert. Neben der Feuerwehr seien Mitarbeiter des städtischen Bauhofs vor Ort gewesen. Gemeinsam sei der Maibaum mit Kettensägen zerlegt und von den Mitarbeitern des Bauhofs abtransportiert worden. Die Feuerwehr Waldmohr sicherte die Einsatzstelle ab.