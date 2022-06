Zweimal musste die Feier coronabedingt verschoben werden. Am Freitag, 24. Juni, nimmt Waldmohr den dritten Anlauf, auf die Verleihung der Stadtrechte anzustoßen. Und auch in den Tagen darauf wird gefeiert.

Bei einem Festakt im kleinen Kreis hat Waldmohr am 14. Dezember 2020 die Stadtrechte verliehen bekommen. Mit einer großen Feier wurde es seither nichts. Am Freitag, 24. Juni, ab 19 Uhr soll das nachgeholt werden. Zum Auftakt der Festivität spielt der Fanfarenzug der Sickinger Herolde aus Landstuhl. Für die Festrede hat sich die Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, Nicole Steingaß, angekündigt. Auf den offiziellen Teil folgt der Fassbieranstich und ab 20 Uhr spielt das Duo Jennie und Jens auf dem Marktplatz – sie traten bereits beim Sommergarten 2020 in Waldmohr auf.

Die Feier für die Stadtrechte-Verleihung ist zugleich Auftakt des Marktplatzfestes, das am Samstag und Sonntag fortgeführt wird. So wird am Samstag um 20.30 Uhr „The Pink Floyd Project“ den Marktplatz mit dem Sound der berühmten Gruppe füllen und eine Lichtshow inszenieren. Etwas ruhiger startet der Sonntag. Die Pfarrkapelle Kübelberg unterhält ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Um 15 Uhr wird der neue Waldmohrer Kinderchor die „Ethno-Chor-Kids“ unter der Leitung von Verena Drescher seine Premiere feiern. Eine Stunde später spielt die Moosalbtaler Blasmusik auf.

Blasorchester in Planung

Die Jugendlichen aus dem Nordschwarzwald sollen Gleichaltrigen zeigen, was ein Schülerorchester zu leisten vermag. „Denn“, sagt Kulturbeigeordneter Werner Braun, „auch wir wollen ein Jugendblasorchester gründen – gemeinsam mit Schönenberg-Kübelberg, der Integrierten Gesamtschule und der Musikschule Musikantenland.“

Der Theaterverein Spieltrieb bewirbt um 17 Uhr mit einigen Szenen die Uraufführung seines Musicals „Welcome to New Hazel“. Gleichzeitig wird Musik unter dem Motto „Musical meets Country“ präsentiert. Am Ende werden die Preise der Jubiläumstombola „100 Jahre VfB Waldmohr“ ausgelost.

Mit der vom Jugendhaus betreuten Hüpfburg und Kinderschminken am Sonntag sollen die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen. Für Essen und Getränke sorgen die protestantische Kirchengemeinde und einige Vereine der Stadt. „Das Fest, das die Stadt gemeinsam mit den Vereinen organisiert und finanziert, steht unter dem Motto von Bürgern für Bürger“, sagt Braun.