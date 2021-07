Ein Schlüsselbund, ein Mobiltelefon, mal ein Personalausweis oder eine Bankkarte, vielleicht auch häufiger das eine oder andere Fahrrad. Das sind in der Regel die typischen Meldungen an die Redaktion, wenn es um Fundsachen im Kreis geht. So war es doch überraschend, als das Fundamt Waldmohr am Dienstag meldete, im Bürgerbüro in der Stadt sei eine Katze gemeldet worden, die zuvor in der Dunzweilerer Hauptstraße gefunden worden war.

„Natürlich ist das nicht so üblich wie ein Mobiltelefon, aber entlaufene Tiere werden bei uns schon häufiger gemeldet“, sagt Anke Körbel vom Bürgerbüro und berichtet von Katzen, Hunden, Hasen und sogar von Schildkröten, die plötzlich irgendwo entdeckt wurden. In der Regel schalte das Fundamt dann die Kreisverwaltung ein, die wiederum den Transport des Tieres nach Jettenbach ins Tierheim organisiert. Manchmal, so auch in diesem Fall, habe der Finder den Maine-Coon-Mix selbst ins Tierheim gebracht. Bis Mittwochvormittag sei der Eigentümer auch noch nicht gefunden worden.