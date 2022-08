Für Samstag, 20. August, ab 11 Uhr lädt die Ortsgemeinde zur Eröffnung des Waldlehr- und Erlebnispfades an der Hütte des TTC ein. Offizielle Einweihung ist um 14 Uhr. Förster Joachim Kunz wird Tiere des Waldes vorstellen und hat Fühlkästen mit Vogelfedern dabei. Parkplätze sind am Dorfgemeinschaftshaus, am Friedhof und an der Pumpstation, der Weg ist mit einem Kronensymbol ausgeschildert. Der 3,6 Kilometer lange Weg wurde in Eigenleistung der Bürger erstellt: Es gibt Lehrtafeln zu Tieren und Pflanzen, Leitergolf und Bean-Bag-Toss, einen Hochsitz-Ausguck, Wald-Musikinstrumente sowie an der Hütte einen Wackelsteg, eine Boule-Bahn und einen Selbstbedien-Kühlschrank.