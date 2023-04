Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem Dreivierteljahr ist die Waldkita-Gruppe des Kindergartens Regenbogen bereits in Betrieb. So einiges aber fehlt noch – ein Gerätehaus, eine Komposttoilette, aber auch die dauerhafte Betriebserlaubnis. Während es mit der Waldgruppe vorangeht, steht die Sanierung des Kindergartens selbst noch am Anfang.

Die vorläufige Betriebserlaubnis für die Waldkita-Gruppe endet mit Ablauf des Monats August. Es herrscht Zuversicht, dass die Erlaubnis dann dauerhaft erteilt wird, was auch die Personalplanung