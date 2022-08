[Aktualisiert 16.00] Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem „ausgedehnten Wald- und Flächenbrand“ ausgerückt. Wie vor Ort zu erfahren war, sei der Brand gegen 14 Uhr in einem Waldstück nahe des Breitenbacher Ortsteils Bambergerhof ausgebrochen. Durch den Wind seien die Flammen dann in Richtung Lautenbach, ein Stadtteil von Ottweiler im Saarland, gewandert. Unter anderem sei dann auch eine Wiese am Breitenbacher Ortsrand in Brand geraten. Die Größe des Brandes wurde zwischenzeitlich auf eine Länge von zwei Kilometern und eine Breite von 800 Metern geschätzt. Die Rauchwolke ist weithin zu sehen.

Im Einsatz seien Wehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, allerdings auch aus der VG Ramstein-Miesenbach und aus Homburg.

Wir berichten weiter.