Die Buche ist Baum des Jahres 2022. Um mehr über den beliebten Laubbaum im Kuseler Landkreis zu informieren, bietet das Urweltmuseum Geoskop mit Sitz auf der Burg Lichtenberg mit der Naturschutzgruppe Pollichia eine Exkursion an. Los geht’s am Samstag, 21. Mai um 14 Uhr. Die Führung durch das Waldgebiet zwischen Herschweiler-Pettersheim und Wahnwegen übernimmt Ernst Segatz, Wissenschaftler für Ökologische Waldentwicklung der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. Treffpunkt für die etwa dreistündige Begehung ist der Parkplatz am Steinbruch „Hühnerkopf“ (Kreisstraße 20) in Herschweiler-Pettersheim. Um Anmeldungen über die Telefonnummer 06381 993450 oder per E-Mail unter info@urweltmuseum-geoskop.de werden gebeten.