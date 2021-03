Der Ortsgemeinderat nahm bei seiner Sitzung am Mittwochabend den von Revierförster Werner Häußer vorgestellten Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 an. Der Plan weist einen Fehlbetrag in Höhe von 5124 Euro aus. In den vergangenen Jahren hat es laut Häußer im Ergebnis große Schwankungen gegeben, weil auch der Holzverkauf recht unterschiedlich war. Im Jahre 2017 betrug das Minus 743 Euro, im Jahre 2018 lag es bei 4943 Euro. Während im Jahre 2019 ein Überschuss von 2803 Euro erzielt wurde, kam es im vergangenen Jahr wieder zu einem Fehlbetrag von 1300 Euro. Der Rat kam schließlich überein, seinen 110 Hektar großen Gemeindewald zertifizieren zu lassen. Für die Zertifizierung gibt es eine einmalige Förderung in Höhe von 11.000 Euro. Wie dieser Betrag verwendet wird, soll nach einer Waldbegehung mit dem Revierförster entschieden werden.