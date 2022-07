Die RHEINPFALZ sucht die 44. Kuseline. Noch bis zum Monatsende können sich junge Frauen für die Nachfolge von Clara de Oliveira Seyler bewerben. Voraussetzungen: Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt, nett und aufgeschlossen sein. Was sie erwartet: Die Kuseline nimmt Termine im Kreis und über die Kreisgrenzen hinweg wahr. Darüber berichtet sie selbstständig in Facebook.

Vertreter der RHEINPFALZ und mehrere Sponsoren – diese übergeben der Kreis-Repräsentantin im Laufe des Jahres zahlreiche Gutscheine – wählen die neue Kuseline 2022 am Abend des 11. August. Die Ernennung ist mit der Eröffnung der Kuseler Herbstmesse am ersten Freitag im September verbunden.

Bis 31. Juli können Bewerbungen abgegeben werden – entweder per Post an DIE RHEINPFALZ, Bahnhofstraße 30, 66869 Kusel, oder per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Anzugeben sind Name, Vorname, Alter, Adresse und eine Telefonnummer, gerne kann ein Foto beigelegt werden.