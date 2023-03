Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mir sinn jetzt Stadt.“ Nicht nur mit diesem Lied wussten die Kernbeissers, das sind Inga und Wolf Buchinger, die Gäste im Sommergarten zu begeistern. Am Freitag- und am Samstagabend gab das Schweizer Ehepaar sein witzig-spritziges Konzert in Waldmohr.

„Die kleine Kneipe unter der Brücke am Kwai“ haben die Kernbeissers als Motto für ihren Auftritt gewählt. Einladen wollten sie die Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise