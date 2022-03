In Konken soll am Sonntag, 12. Juni, ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Diesen Termin teilte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Roger Schmitt, am Dienstagabend im Verbandsgemeinderat mit. Wie berichtet, war Ortsbürgermeister Karl Knecht in der Sitzung am 2. März zum Ende dieses Monats zurückgetreten. Gewählt werden muss in Konken auch ein neuer Erster Beigeordneter, nachdem Lars Becker ebenfalls zurücktrat. Sein Rücktritt erfolgte nach Auskunft von Knecht wenige Tage später aus persönlichen Gründen. Die Wahl des Ersten Beigeordneten soll am Mittwoch, 6. April, im Gemeinderat stattfinden. Eine mögliche Stichwahl für das Amt des Ortsbürgermeisters ist für den 26. Juni vorgesehen.