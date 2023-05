Ein genauer Wahltermin steht noch nicht fest. Doch in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal laufen bereits Vorbereitungen für die 2024 fällige Direktwahl des Bürgermeisters. Amtsinhaber Christoph Lothschütz will sich erneut bewerben.

Von Rainer Clos

Der Hauptausschuss folgte am Dienstag in Waldmohr dem Vorschlag der Verwaltung, dass die Urwahl des Bürgermeisters am selben Termin wie Europawahl und Kommunalwahlen erfolgen soll. Derzeit werden Ende Mai und Anfang Juni als mögliche Wahltermine genannt. Eine eventuelle notwendige Stichwahl muss innerhalb von drei Wochen nach der Direktwahl erfolgen.

Die achtjährige Amtszeit von Bürgermeister Lothschütz endet Ende 2024. Laut Kommunalrecht muss der Termin der Neuwahl eines Nachfolgers zwischen dem 1. April und 30. September 2024 erfolgen. Der Verbandsgemeinderat wird über diesen Vorschlag am 23. Mai beschließen. Das letzte Wort hat allerdings die Kommunalaufsicht. Nach Festsetzung des Wahltermins durch den Kreiswahlleiter soll die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters ausgeschrieben werden.

Erster Bürgermeister der fusionierten VG

Lothschütz trat im Januar 2017 als erster Bürgermeister der neugebildeten VG Oberes Glantal sein Amt an. Sie ging aus der Fusion der bisherigen Verbandsgemeinden Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr hervor. In 23 Ortsgemeinden zählt die VG knapp 29.000 Einwohner.

Am 18. Dezember 2016 hatte sich Lothschütz als CDU-Bewerber gegen den SPD-Kandidaten durchgesetzt. Er kam auf 68,5 Prozent der Stimmen, Mitbewerber Gerhard Glaser erreichte 31,5 Prozent. Bereits im ersten Wahlgang lag der Verwaltungsfachmann in dem Feld mit fünf Bewerbern deutlich vorne.

Am Rand der Ausschusssitzung sagte der 54-jährige Bürgermeister der RHEINPFALZ, dass er sich für eine zweite Amtszeit bewerben werde. Im Ausschuss löste seine Ankündigung keine Wortmeldungen aus.