Zu später Stunde ist das alte Gemäuer noch ziemlich belebt – einigen ist offenbar nicht verborgen geblieben, dass am Donnerstagabend auf Burg Lichtenberg Außergewöhnliches im Gange war. Nicht lange vor Mitternacht erschallt sogar noch Musik aus der Zehntscheune. In deren Keller tagt eine fröhliche Runde. Mittendrin: eine glückliche junge Frau.

Stimmt der großartige Tenor seine musikalische Liebeserklärung an sein „(Heimat-)Städtchen in der Pfalz“ an, schwingt unüberhörbar reichlich Pathos