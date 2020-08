Beamte der Lauterecker Polizeiinspektion haben am Dienstagabend mehrere Waffen aus legalem Privatbesitz übernommen und abtransportiert, um sie entsorgen zu lassen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, handelt es sich insgesamt um drei Gewehre, eine Pistole und Munition, die Angehörige nach dem Tod des Besitzers bei Aufräumarbeiten gefunden hatten und nun der Polizei aushändigten. Laut Mitteilung übernahmen die Streifenbeamten am gleichen Abend auch noch eine alte Gewehrpatrone, die beim Rasenmähen gefunden wurde.