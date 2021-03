Über Tausende Schneeglöckchen freut sich das Ehepaar Otto und Ilse Herrmann aus Quirnbach auf ihrem Gartengrundstück am Ortsausgang in Richtung Liebsthal gelegen. Vor vier Jahrzehnten seien die ersten Schneeglöckchen dort gewachsen, seitdem seien es von Jahr zu Jahr immer mehr geworden. Der kleine Wehrbach, der an dem Grundstück vorbeiläuft, trete hin und wieder über die Ufer und verteile den Samen auch auf die benachbarten Wiesen.