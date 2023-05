Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wanderer und Spaziergänger wird’s freuen. Haben sie ein dringendes Bedürfnis, können sie ab sofort in der Innenstadt eine öffentliche Toilette aufsuchen.

Zu finden ist sie in dem neuen Gebäude W4, in der Weiherstraße 4, direkt am Marktplatz. Laut Auskunft der Stadt ist das WC für Frauen und Männer vorgesehen, barrierefrei und