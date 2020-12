Der Rotary Club Kusel spendet 1000 Euro für die Wunschbaumaktion der Kuseler Tafel.

Neben der Verteilung von Lebensmitteln an sozial schwache Familien organisiert die Tafel unter Leitung von Ingrid Becker seit einigen Jahren die Wunschbaumaktion. Seit September hat sie mit Kindern der betroffenen Familien an den Wunschzetteln gearbeitet, diese verfeinert und gelistet. Insgesamt werden in diesem Jahr 145 Kinder je ein Weihnachtswunsch erfüllt.

Die Wünsche werden von engagierten Bürgern und Bürgerinnen aus Kusel und Umgebung erfüllt. Damit auch wirklich alle Kinderwünsche erfüllt werden können, unterstützt der Rotary Club die Aktion mit einer Geldspende.

Drei Ausflugsfahrten finanziert

Neben der Beschaffung von Weihnachtsgeschenken wird diese Spende auch für die sonstige Kinderarbeit des Vereins eingesetzt, so Manfred Hohl, der erste Vorsitzende. Im letzten Jahr wurden zum Beispiel drei Ausflugsfahrten für Kinder angeboten und durchgeführt. Auch werden Kochkurse für Kinder organisiert. „Diese wertvolle Arbeit des Vereins entspricht in jeder Hinsicht den Zielen von Rotary“, so der diesjährige Präsident Friedrich Beck.