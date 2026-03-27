Rheinland-Pfalz hat gewählt. Wir haben Menschen, die im Kreis Kusel in verschiedenen Bereichen aktiv sind, nach ihren Wünschen und Forderungen an die neue Regierung gefragt.

Die Landtagswahl ist vorbei, die neue Landesregierung muss sich noch bilden. Welche Wünsche haben Menschen aus dem Kreis Kusel an jene neue Regierung, welche Baustellen sehen sie, wo drückt der Schuh? Die RHEINPFALZ hat Stimmen aus Landwirtschaft, Kultur und Gesellschaft gesammelt.

Siegbert Weyrich setzt sich als Beauftragter für die Belange behinderter Menschen im Landkreis Kusel für eine Personengruppe ein, die oft übersehen werde, wie er sagt. Ihm fehle es an politischer Aufmerksamkeit für Menschen, die im Alltag viele Hindernisse bewältigen müssen. „Beispielsweise wird die Barrierefreiheit bei der Entwicklung von Bauprojekten nicht zu Ende gedacht“, erklärt Weyrich. Es reiche nicht aus, eine Rampe als Zugang zu einem Gebäude bereitzustellen, wenn es bereits an Parkplätzen mangele. Oftmals kämen Verbesserungsmöglichkeiten gar nicht als große Sache daher, entpuppten sich aber als riesige Erleichterung für Betroffene – seien es eine rollator- und rollstuhlangepasste Bank oder neue Behindertenparkplätze. Mit finanzieller Unterstützung vom Land ließe sich da noch einiges ersetzen, urteilt Weyrich.

ADFC wünscht neues Konzept für Fahrradwegenetz

Politik werde schon lange nicht mehr als „Arbeit mit der Bevölkerung für die Bevölkerung“ verstanden, befindet Kreisjagdmeister Bernd Klinck resigniert. „Der Kreis Kusel zählt zu den ärmsten und strukturschwächsten Regionen in ganz Deutschland. Das Fehlen des nötigen Grundkapitals von der Kreisverwaltung bis zu den Gemeinden wirkt sich natürlich auf alle Lebensbereiche aus.“ Als Kreisjagdmeister beobachte er mit Sorge, dass immer mehr heimische Jagdreviere an auswärtige Jäger verpachtet würden, da diesen größere finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. „Somit bestimmt der neue Pächter auch die Mitjäger und die Art der Jagdausübung. Er selbst ist aber im Bedarfsfall nicht sofort greifbar. Bei Problemen bleiben die Einheimischen mit allen negativen Folgen zurück“, sagt Klinck.

Für die Vorsitzende der Kuseler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC), Andrea Zieger, ist Klimaschutz zentrales Thema. Dieser stehe für „sichere Jobs, eine moderne Wirtschaft, bezahlbare Energie und eine lebenswerte Zukunft in Frieden“ – und sei damit zentrales Erfolgskonzept einer zukunftssicheren Politik. Im Speziellen lasse sich das im Kreis Kusel durch eine Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrradinfrastruktur durchsetzen. Ein erneuertes Fahrradwegenetzkonzept sowie Abstellplätze an wichtigen Verkehrsknotenpunkten sind für Zieger und den ADFC wichtige Kernthemen, denen sich die kommende Landesregierung annehmen müsse.

„Bürokratie muss abgebaut werden“

Für Herbert Bollinger steht die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ganz oben auf der Liste. Krankenhäuser, Hausärzte und Apotheken müssten jedem Bürger in einer vertretbaren Distanz zur Verfügung stehen. Schließlich leisteten die Menschen einen nicht unerheblichen Beitrag für die Krankenversicherung, da sollten sie eine adäquate Versorgung erwarten können, sagt der Vorsitzende des Kreisseniorenrats. „Die Kommunen leiden außerdem unter der Last, zu wenig finanziert zu werden“ – Land und Bund müssten da künftig tätig werden. Mit größeren finanziellen Spielräumen könne man für Ältere verstärkt Begegnungsorte schaffen, um der Alterseinsamkeit entgegenzuwirken. „Allerdings lassen sich nicht alle Probleme politisch lösen“, sagt Bollinger.

Auch für Jochen Weiß, Ortsbürgermeister der Gemeinde Kappeln, ist das Thema gesundheitliche Versorgung auf dem Land zentral – für ihn steht es aber vielmehr als ein Sinnbild infrastruktureller Defizite, die überwunden werden müssen. So nennt er im gleichen Atemzug den Abschluss des seit Jahren laufenden Breitbandausbaus, den Bau von Straßen im ländlichen Raum und die Verbesserung der Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel als Themen, denen sich die künftige Landesregierung annehmen müsse. Und: „Bürokratie muss abgebaut, Abläufe müssen vereinfacht werden.“ Es brauche außerdem mehr Vertrauen in die Amtsträger der Gemeinde, die sich oftmals überzogenen Überprüfungen ausgesetzt sähen.

Konkrete Punkte für Besserung in der Gastronomie

Der Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration der Stadt Kusel, Ahmad Tariq Shoja, hofft, dass die Landespolitik Ängste der Einheimischen abbaut und Zugewanderten Hoffnung gibt. Politiker sollten Migranten als Mitgestalter begreifen, befindet er. Oft seien Menschen in führenden Positionen mit engstirnigen Ansichten das Problem. „Wir dürfen nicht zulassen, dass menschliche Expertise in bürokratischen Labyrinthen verloren geht. Die oberste Priorität muss die Gewinnung von positiv denkenden Führungskräften sein“, erklärt Shoja. In Kusel gelte es, „echte Kommunikationsbrücken“ zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu errichten. Dabei müsse Bildung als praktisches Werkzeug dienen, damit niemand aufgrund von Sprachbarrieren aus dem Wirtschaftskreislauf oder von der menschlichen Würde ausgeschlossen werde.

Stefan Klinck, Inhaber der Waldhotels Felschbachhof in Ulmet, stellt konkrete Punkte vor, an denen die Politik arbeiten müsse. „Bürokratieabbau steht ganz oben, danach Arbeitszeitflexibilisierung beziehungsweise die bessere Handhabung von Arbeitszeitkonten. Wer arbeiten möchten, wird oft durch Gesetze ausgebremst. Für Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sollte die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, einfacher sein und dann entsprechend auch die vertragliche Regelung für den Arbeitgeber“, sagt der Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Rheinland-Pfalz. Er wünscht sich, dass der Kreis Kusel für Touristen wieder attraktiver gestaltet wird, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln.

Pfarrerin: Vertrauen statt Hetze und Panikmache

Wobei die Region ja schon jetzt durchaus attraktiv sei, befindet Wolfram Butz, Betreiber des Kuseler Kinetts: Als entspanntes Gegenmodell zu hektischen urbanen Zentren und mit schöner Natur biete der Kreis bereits einiges – die Entscheidungsträger müssten diese Vorteile nur besser zu vermarkten wissen. Das könnte dann für Zuwanderung sorgen, die für die wirtschaftliche Entwicklung elementar sei. Ähnlich wie Shoja betont auch Butz, dass ein positiver Umgang zwischen Einheimischen und Zugewanderten wichtig sei, um einen lebenswerten Landkreis zu schaffen. Seinen Veranstaltungsort sieht Butz als Brücke, die als attraktives Merkmal der Region gelten und Menschen vom Bleiben überzeugen könne – „weil es zum Beispiel hochwertige Kultur- und Freizeitangebote gibt, die sich an städtischen Angeboten messen können“. Allersdings bräuchten Einrichtungen wie das Kinett Unterstützung von Politik wie auch Bevölkerung.

Sabine Schwenk, Pfarrerin der Kirchengemeinde Altenkirchen-Brücken, wünscht sich bessere personelle Ausstattung der Schulen, sodass Unterrichtsausfall zur Seltenheit wird. Zudem solle Inklusion an Schulen so umgesetzt werden, dass Teilnahme für alle möglich ist, jedoch nicht zulasten einer Ausgewogenheit zwischen „Fördern und Fordern“ innerhalb des Schulsystems geht. Auch die Pfarrerin beklagt infrastrukturelle Defizite, beispielsweise bei Busverbindungen und Ärzteversorgung. Außerdem sieht Schwenk die Entwicklung der politischen Kultur im Bundesland kritisch: „Ich erwarte, dass die demokratischen Parteien wieder dafür sorgen, dass Menschen der Politik vertrauen und nicht hinter jeder Entscheidung etwas Schlechtes vermuten. Es kann nicht sein, dass Hetze und Panikmache die Wahlentscheidungen beeinflussen.“

Katastrophenschützer: Ehrenamtler belohnen

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Norbert Braun, sieht jede Menge Handlungsbedarf für politische Gestalter. Er betont vor allem Aspekte der sozialen Gerechtigkeit: Es brauche eine „Sicherung guter Arbeitsplätze mir fairen Löhnen, die konsequente Bekämpfung von Armut und die Sicherung eines starken Sozialstaats, der Chancen und Teilhabe für alle ermöglicht“. Diese Politik könne nur durch eine Umstrukturierung der innerländlichen Finanzen gewährleistet werden: Die Kommunen als wichtige Verwaltungsebene müssten vom Land finanziell entlastet und durch Unterstützungsprogramme gestärkt werden. Auch der Katastrophenschutz brauche eine bessere finanzielle Unterstützung – beispielsweise um ehrenamtlich tätige Menschen für ihre Mühe zu entlohnen. Braun schlägt innovative Konzepte zur Bewältigung des demografischen Wandels vor, beispielsweise verbessertes Leerstandsmanagement, generationengerechte Wohnkonzepte und eine Stärkung von Kita- und Schulinfrastruktur, um junge Familien an den Landkreis zu binden.

„Es braucht finanzielle Unterstützung für Sportvereine, die für das Leben auf dem Land so wichtig sind“, sagt Stefan Göttel, der Vorsitzende des Sportkreises Kusel. Gerade für sanierungsbedürftige Sportheime, von denen es im Kreis einige gebe, sei das Geld enorm wichtig. Ein weiteres Problem sieht er in den vielen Auflagen: Bürokratische Hürden machten es den Sportheimen schwer, wenn bisweilen sogar Fliesenfarben vorgegeben sind, wie Göttel berichtet. Sein zusätzlicher Wunsch für den Sport im Landkreis Kusel: ein zentraler Internetauftritt, sodass die gesamte Vielfalt des Angebots auf einen Klick verfügbar ist. Das würde mehr Bewusstsein schaffen und Menschen in die Vereine bringen, zum Wohle des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Gesundheit der Sporttreibenden, ist er überzeugt.

Wo es in der Landwirtschaft hakt

Roland Benner aus Wahnwegen, Gesicht der gleichnamigen Band, bedauert den geringen finanziellen Spielraum, in dem die Kommunen handeln müssen. Er attestiert eine Lähmung durch klamme Kassen, die es dem Landkreis unmöglich mache, größere Projekte durchzuführen. Es brauche eine Reform und Entschuldung, um überhaupt an politische Gestaltungsinhalte denken zu können, befindet der Musiker.

Die Landwirtschaft benötige weniger Bürokratie – vielmehr verlässliche Rahmenbedingungen und faire Wettbewerbsbedingungen, um Investitionen und wirtschaftliches Arbeiten langfristig planen zu können, erklärt Marcel Müller, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Gleichzeitig stehe man vor großen Herausforderungen wie dem Klimawandel, steigenden Kosten und einem tiefgreifenden Wandel in der Tierhaltung, der nur mit wirtschaftlich tragfähigen Lösungen bewältigt werden könne. Viele Betriebe fühlten sich gesellschaftlich und politisch zu wenig wahrgenommen und wünschten sich mehr Dialog sowie Anerkennung ihrer Arbeit, sagt Müller. Für den Kreis Kusel ergebe sich konkreter Handlungsbedarf bei der Stärkung der Grünlandwirtschaft, der Wasserverfügbarkeit, der ländlichen Infrastruktur und der Förderung erneuerbarer Energien.